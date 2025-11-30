Fußball-Landesliga: Talente von Dynamo Dresden besiegen Reichenbacher FC knapp

1:2 hieß es am Sonntag für den RFC im Heimspiel gegen die U-23-Vertretung des Zweitligisten. Das Endresultat gegen den Spitzenreiter stand bereits zur Pause fest.

Ein toller und rassiger Fußballnachmittag im letzten Landesliga-Heimspiel des Jahres am Reichenbacher Wasserturm. Dass die Anhänger dennoch unzufrieden nach Hause gingen, lag allein an der Tatsache, dass der Reichenbacher FC in diesem Spitzenspiel gegen die U 23 von Dynamo Dresden eine knappe 1:2-Niederlage bezog. „Unterm Strich können wir... Ein toller und rassiger Fußballnachmittag im letzten Landesliga-Heimspiel des Jahres am Reichenbacher Wasserturm. Dass die Anhänger dennoch unzufrieden nach Hause gingen, lag allein an der Tatsache, dass der Reichenbacher FC in diesem Spitzenspiel gegen die U 23 von Dynamo Dresden eine knappe 1:2-Niederlage bezog. „Unterm Strich können wir...