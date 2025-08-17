Fußball-Landesligist Reichenbacher FC unterliegt Talenten des BFC Dynamo knapp

Auerbach
In einem Freundschaftsspiel am Donnerstag haben die Vogtländer gegen die U-19-Elf der Hauptstädter 3:4 (1:3) verloren. Drei Tage später folgte ein knapper Heimsieg im Freundschaftsspiel gegen den FC Stollberg.
Die Landesliga-Fußballer des Reichenbacher FC haben am Donnerstagabend einen Test gegen die U 19 des BFC Dynamo (Regionalliga Nordost) ausgetragen – der im Stadion am Wasserturm mit 3:4 (1:3) verloren ging.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.