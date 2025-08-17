Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Auerbach
Fußball-Landesligist Reichenbacher FC unterliegt Talenten des BFC Dynamo knapp
Von Olaf Meinhardt
In einem Freundschaftsspiel am Donnerstag haben die Vogtländer gegen die U-19-Elf der Hauptstädter 3:4 (1:3) verloren. Drei Tage später folgte ein knapper Heimsieg im Freundschaftsspiel gegen den FC Stollberg.

Die Landesliga-Fußballer des Reichenbacher FC haben am Donnerstagabend einen Test gegen die U 19 des BFC Dynamo (Regionalliga Nordost) ausgetragen – der im Stadion am Wasserturm mit 3:4 (1:3) verloren ging.
10:42 Uhr
1 min.
Unfall mit Rettungswagen in Plauen: Polizei hat bisher keinen Verursacher gefunden
Die Polizei sucht nach einem Unfall mit einem Rettungswagen nach Zeugen.
Nach einer Kollision mit einem Krankenwagen ist ein Beteiligter geflüchtet. Jetzt sucht die Polizei nach Zeugen.
Jonas Patzwaldt
10:39 Uhr
2 min.
Wegen Umbaus: Freizeitbad Aqua Marien im Erzgebirge schließt im September für kurze Zeit
Das Wellenbad in Sachsens größtem Erlebnisbad Aqua Marien.
Neben technischen Updates erwarten die Besucher nach der Schließzeit Neuerungen im Saunabereich – noch nicht alles ist sofort verfügbar.
Mike Baldauf
11.08.2025
4 min.
Bilderbuchtor reicht nicht: Reichenbacher FC verliert trotz Traumstart gegen Stahl Riesa
Hatte das 2:1 auf dem Fuß: Luca Pascal Particke (Mitte), hier im Riesaer Strafraum.
Der RFC startet mit einer 1:4-Niederlage in die neue Saison der Fußball-Landesliga. Dabei liest sich das Ergebnis klarer als die Niederlage war.
Olaf Meinhardt
19.08.2025
2 min.
Sachsens Regierung erhält Rote Karte für Dienstwagen: Diese Autos fahren Kretschmer, Schuster und Co.
Michael Kretschmer fährt Diesel. (Archivbild)
Wer fährt sauber, wer dreckig? Die neue Umweltbilanz der Deutschen Umwelthilfe zeigt: Sachsens Ministerinnen und Minister sind beim Thema CO2-Ausstoß ein bunt gemischter Haufen.
07.08.2025
2 min.
Reichenbacher FC mit harter Nuss zum Auftakt: Top-Favorit Stahl Riesa zu Gast
Zugang Manuel Strobel (links/hier gegen Oberlungwitz) traf in Irfersgrün doppelt für den RFC.
Am Sonntag gastiert die BSG Stahl Riesa am Wasserturm. Dort gab es in diesem Jahr noch keinen Heimsieg. Klappt es diesmal?
Olaf Meinhardt
10:30 Uhr
2 min.
4000 Euro Schaden im Parkhaus: Verliert Rentner nach 59 unfallfreien Jahren den Führerschein?
In einem Chemnitzer Parkhaus verursachte ein Rentner erheblichen Schaden.
Der 82-Jährige erzählt vor Gericht sichtlich mitgenommen, wie er sein Leben lang unfallfrei war. Bis zu einem Vorfall im Parkhaus. Darf der Rentner nie wieder fahren? Ein Detail könnte entscheiden.
Jakob Nützler
Mehr Artikel