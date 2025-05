Fußball: Merkur-Frauen können Auer Veilchen nicht knicken

Bei der zweiten Mannschaft des FC Erzgebirge gab es für die Oelsnitzerinnen am Sonntag eine 1:2-Niederlage im Landesklasse-Spiel. Nur die Top-Torjägerin traf einmal.

Knapp mit 1:2 verloren haben die Landesklasse-Fußballerinnen des SV Merkur Oelsnitz am Sonntag ihr Gastspiel beim FC Erzgebirge Aue II. Dabei waren die Oelsnitzerinnen schon in der 6. Minute nach einem Treffer von Top-Torjägerin Kristin Steinel 1:0 in Führung gegangen. Diese hielt aber nicht lange. Ein Doppelschlag von Tina Liebold (18./36.)...