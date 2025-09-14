Fußball-Oberliga: 120 Fans feiern mit dem VFC Plauen in Krieschow

Am Sonntag gewannen die Plauener etwas überraschend beim VfB Krieschow, dem vermeintlichen Topfavoriten der Staffel, mit 2:1

Noch kein Heimsieg, aber schon dreimal auswärts gewonnen: Der VFC spielt weiter verrückt. Am Sonntag überraschten die Vogtländer den Topfavoriten der Oberliga-Südstaffel. Beim VfB Krieschow gewannen die Plauener mit 2:1 (1:0), 120 mitgereiste VFC-Fans feierten.