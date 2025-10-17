Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Ungenutzte Chance: Auerbachs Torschütze Cedric Graf kommt hier einen Tick zu spät gegen Glauchaus Torhüter Dominik Reissig.
Ungenutzte Chance: Auerbachs Torschütze Cedric Graf kommt hier einen Tick zu spät gegen Glauchaus Torhüter Dominik Reissig. Bild: Joachim Thoß
Auerbach
Fußball-Oberliga: Auerbach will zum Heimspiel endlich für gute Stimmung sorgen
Von Marcus Schädlich
Mit Wernigerode empfängt der VfB einen Gegner, der zuletzt viel Selbstbewusstsein getankt hat. Vor allem in der Offensive ist Einheit stark aufgestellt. Die Vogtländer belohnen sich hingegen zu selten.

Die Fans des VfB Auerbach kommen in diesen Wochen auf ihre Kosten – zumindest erhalten sie viele Gelegenheiten, das Auerbacher Oberliga-Team daheim zu sehen. Denn nach dem Heimspiel-Derby gegen Glauchau mit dem etwas enttäuschenden Unentschieden warten nun zwei weitere Oberliga-Heimspiele auf die Vogtländer.
