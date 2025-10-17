Fußball-Oberliga: Auerbach will zum Heimspiel endlich für gute Stimmung sorgen

Auerbach
Mit Wernigerode empfängt der VfB einen Gegner, der zuletzt viel Selbstbewusstsein getankt hat. Vor allem in der Offensive ist Einheit stark aufgestellt. Die Vogtländer belohnen sich hingegen zu selten.
Die Fans des VfB Auerbach kommen in diesen Wochen auf ihre Kosten – zumindest erhalten sie viele Gelegenheiten, das Auerbacher Oberliga-Team daheim zu sehen. Denn nach dem Heimspiel-Derby gegen Glauchau mit dem etwas enttäuschenden Unentschieden warten nun zwei weitere Oberliga-Heimspiele auf die Vogtländer.
