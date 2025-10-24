Fußball-Oberliga: Dem VFC Plauen droht das Abrutschen ins Mittelmaß

Plauen
Seit drei Spielen warten die Vogtländer auf einen Sieg. Dass die Mannschaft im Schnitt nur alle 67 Minuten ein Tor erzielt, ist nur ein Problem. Gelingt am Sonntag beim VfL Halle 96 die Trendwende?
Der VFC Plauen steht in der Fußball-Oberliga gehörig unter Druck. Verlieren die Plauener am Sonntag, 14 Uhr, beim VfL Halle 96, bleibt den Vogtländern tabellarisch nur noch das Mittelmaß. Dabei hatten die schwer ambitionierten Vogtländer zuletzt gar nicht so schlecht ausgesehen. Doch in Freital (0:1) sowie gegen Bautzen (0:2) und Rudolstadt...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.