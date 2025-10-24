Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Der VFC Plauen vor dem gegnerischen Tor: Bisweilen ist das zum Haareraufen. Hier kann es Max Winter nicht fassen, dass er eine Großchance gegen Bautzen nicht verwertet hat.
Der VFC Plauen vor dem gegnerischen Tor: Bisweilen ist das zum Haareraufen. Hier kann es Max Winter nicht fassen, dass er eine Großchance gegen Bautzen nicht verwertet hat. Bild: Oliver Orgs
Der VFC Plauen vor dem gegnerischen Tor: Bisweilen ist das zum Haareraufen. Hier kann es Max Winter nicht fassen, dass er eine Großchance gegen Bautzen nicht verwertet hat.
Der VFC Plauen vor dem gegnerischen Tor: Bisweilen ist das zum Haareraufen. Hier kann es Max Winter nicht fassen, dass er eine Großchance gegen Bautzen nicht verwertet hat. Bild: Oliver Orgs
Plauen
Fußball-Oberliga: Dem VFC Plauen droht das Abrutschen ins Mittelmaß
Von Karsten Repert
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Seit drei Spielen warten die Vogtländer auf einen Sieg. Dass die Mannschaft im Schnitt nur alle 67 Minuten ein Tor erzielt, ist nur ein Problem. Gelingt am Sonntag beim VfL Halle 96 die Trendwende?

Der VFC Plauen steht in der Fußball-Oberliga gehörig unter Druck. Verlieren die Plauener am Sonntag, 14 Uhr, beim VfL Halle 96, bleibt den Vogtländern tabellarisch nur noch das Mittelmaß. Dabei hatten die schwer ambitionierten Vogtländer zuletzt gar nicht so schlecht ausgesehen. Doch in Freital (0:1) sowie gegen Bautzen (0:2) und Rudolstadt...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
Von Caspar Leder
5 min.
25.10.2025
5 min.
Rapper Finch in Leipzig – Ost, Ost, Ostdeutschland
Meinung
Redakteur
Er gilt als eine Ikone für viele junge Menschen im Osten Deutschlands: Rapper Finch. Hier in der Arena Leipzig.
Der Rapper Finch ist aktuell auf Tour und war am Freitagabend in Leipzig zu Gast. Er gilt als eine Ikone junger Menschen im osten Deutschlands. Wie viel DDR geht noch?
Caspar Leder
26.10.2025
5 min.
Trump auf Asien-Reise: Xi, Deals und Friedensabkommen
Trump plant in Asien zahlreiche Deals - und will auch der Unterzeichnung eines Friedensabkommens beiwohnen.
Für Trump ist Asien ein wichtiger Wirtschaftsraum - mit potenziell vielen Handelsdeals. Es wird auch ein Treffen mit Chinas Präsident Xi Jinping geben. Kommt es zum Durchbruch im Zollstreit?
Anna Ringle, Carola Frentzen und Fabian Kretschmer, dpa
17.10.2025
2 min.
VFC Plauen: FSV Budissa Bautzen erster Gegner im „heißen Herbst“
VFC-Trainer Sedat Gören (rechts) hofft auf Heimsieg Nummer 2. Ihn unterstützen von links Co-Trainer Chris Schiller und Torwarttrainer Oliver Dix
Im Pokal überzeugten die Vogtländer gegen einen Regionalligisten. Jetzt erwarten auch alle gegen den Oberliga-Achten einen Dreier.
Karsten Repert
19.10.2025
4 min.
Beim VFC Plauen gibt es nach der dritten Saisoniederlage viele Fragezeichen
Hier ist es Johan Martynets (rechts), der sich über eine der zahlreich vergebenen Chancen ärgert.
Im Vogtlandstadion rätselt man nach der 0:2-Heimniederlage gegen den FSV Budissa Bautzen. Wie kann es eine Woche nach dem 2:0-Sieg im Pokal gegen Regionalligist Eilenburg zu solch einer Diskrepanz kommen?
Karsten Repert
25.10.2025
3 min.
Nach vier Monaten: Restaurant im Chemnitzer Ikea wieder offen – aber jetzt gibt es keine Hotdogs
Das Ikea-Restaurant hat wieder regulär geöffnet. Kunden können nun an Terminals bestellen.
Im Rahmen der Erneuerung des Standorts im Neefepark hat Ikea auch das Restaurant auf Vordermann gebracht. Das empfängt jetzt mit neuem Konzept Kunden. Das Bistro hat dafür erstmal geschlossen.
Benjamin Lummer
26.10.2025
1 min.
Winterzeit in Deutschland - Uhren sind zurückgestellt
Es gilt wieder die Normalzeit in Deutschland, auch Winterzeit genannt. (Archivbild)
Die Zeitumstellung ist für viele ein Vorbote für die dunklere und kältere Jahreshälfte. Manch anderer freut sich aber über mehr Schlaf - zumindest in einer Nacht.
Mehr Artikel