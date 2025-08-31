Fußball-Oberliga: Joker-Tor und verschossener Elfmeter sorgen beim VfB Auerbach für gemischte Gefühle

Im Heimspiel gegen den RSV Eintracht Stahnsdorf war für die Vogtländer alles drin. Wie der Trainer das 1:1 bewertete und was er zu möglichen Nachverpflichtungen und einem Gerücht sagte.

Der VfB Auerbach steckt auch nach dem 4. Spieltag in der Fußball-Oberliga auf einem zweistelligen Tabellenplatz fest. Nach dem Heimspiel gegen den RSV Eintracht Stahnsdorf stand am Samstagnachmittag ein 1:1 auf der Anzeigetafel, das gemischte Gefühle bei Spielern, Verantwortlichen und Fans des VfB hinterließ. Das war auch bei Charlie Spranger... Der VfB Auerbach steckt auch nach dem 4. Spieltag in der Fußball-Oberliga auf einem zweistelligen Tabellenplatz fest. Nach dem Heimspiel gegen den RSV Eintracht Stahnsdorf stand am Samstagnachmittag ein 1:1 auf der Anzeigetafel, das gemischte Gefühle bei Spielern, Verantwortlichen und Fans des VfB hinterließ. Das war auch bei Charlie Spranger...