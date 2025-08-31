Fußball-Oberliga: Joker-Tor und verschossener Elfmeter sorgen beim VfB Auerbach für gemischte Gefühle

Auerbach
Im Heimspiel gegen den RSV Eintracht Stahnsdorf war für die Vogtländer alles drin. Wie der Trainer das 1:1 bewertete und was er zu möglichen Nachverpflichtungen und einem Gerücht sagte.
Der VfB Auerbach steckt auch nach dem 4. Spieltag in der Fußball-Oberliga auf einem zweistelligen Tabellenplatz fest. Nach dem Heimspiel gegen den RSV Eintracht Stahnsdorf stand am Samstagnachmittag ein 1:1 auf der Anzeigetafel, das gemischte Gefühle bei Spielern, Verantwortlichen und Fans des VfB hinterließ. Das war auch bei Charlie Spranger...
