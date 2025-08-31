Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Der eingewechselte Charlie Spranger (Mitte) bescherte Auerbach mit seinem Ausgleichstor am Samstag einen Punktgewinn. Mit dem ersten Heimsieg der Saison wurde es jedoch nichts.
Der eingewechselte Charlie Spranger (Mitte) bescherte Auerbach mit seinem Ausgleichstor am Samstag einen Punktgewinn. Mit dem ersten Heimsieg der Saison wurde es jedoch nichts. Bild: Joachim Thoß
Der eingewechselte Charlie Spranger (Mitte) bescherte Auerbach mit seinem Ausgleichstor am Samstag einen Punktgewinn. Mit dem ersten Heimsieg der Saison wurde es jedoch nichts.
Der eingewechselte Charlie Spranger (Mitte) bescherte Auerbach mit seinem Ausgleichstor am Samstag einen Punktgewinn. Mit dem ersten Heimsieg der Saison wurde es jedoch nichts. Bild: Joachim Thoß
Auerbach
Fußball-Oberliga: Joker-Tor und verschossener Elfmeter sorgen beim VfB Auerbach für gemischte Gefühle
Von Monty Gräßler
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Im Heimspiel gegen den RSV Eintracht Stahnsdorf war für die Vogtländer alles drin. Wie der Trainer das 1:1 bewertete und was er zu möglichen Nachverpflichtungen und einem Gerücht sagte.

Der VfB Auerbach steckt auch nach dem 4. Spieltag in der Fußball-Oberliga auf einem zweistelligen Tabellenplatz fest. Nach dem Heimspiel gegen den RSV Eintracht Stahnsdorf stand am Samstagnachmittag ein 1:1 auf der Anzeigetafel, das gemischte Gefühle bei Spielern, Verantwortlichen und Fans des VfB hinterließ. Das war auch bei Charlie Spranger...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
15:53 Uhr
4 min.
Erster Profivertrag bei den Niners Chemnitz – und doch denkt Eigengewächs Luca Kellig schon über einen Wechsel nach
Luca Kellig im Foyer des Teamhotels der Niners Chemnitz im schweizerischen Yverdon-les-Bains.
Mit seinen 19 Jahren ist der Chemnitzer der jüngste Profi im Kader der Basketballer. Für seine Zukunft hat er konkrete Pläne. Und den Vergleich mit einem Fan-Idol mag er nicht.
Thomas Reibetanz
24.08.2025
3 min.
Fußball-Oberliga: VfB Auerbach holt sich gegen den Liga-Neuling die ersten Saisonzähler
Der Auerbacher Trainer Sven Köhler hat wieder etwas Lächeln zurückgewonnen.
3:0 hieß es am Samstag nach zwei bitteren Auftaktniederlagen zuvor. Der Aufsteiger 1. SC Heiligenstadt wurde auf dessen Platz letztlich souverän bezwungen.
Marcus Schädlich
02.09.2025
2 min.
Tragischer Tod zweier Mütter im Erzgebirge: Polizei nennt weitere Details zum Unfallfahrer
Tragischer Tod zweier Mütter: An der Unfallstelle auf der B 95 bei Annaberg liegen Blumen.
Am 20. August hat es einen schweren Unfall auf der B 95 zwischen Kühberg und Annaberg gegeben. Der Unfallverursacher war laut Polizei nicht nur viel zu schnell.
Katrin Kablau
01.09.2025
1 min.
Ex-Kanzlerin Merkel besucht kleine Buchhandlung in Chemnitz
Ex-Bundeskanzlerin Angela Merkel kommt in die Universitas Buchhandlung Robert Aßmann.
Die langjährige Regierungschefin ist kommende Woche zu einer Lesung zu Gast. Die ist bereits ausverkauft. Wer sie dennoch treffen will, hat dazu zuvor Gelegenheit.
Benjamin Lummer
15:46 Uhr
2 min.
Die Oelsnitzer Schützen haben erstmals eine Königin
Evelyn Winkler ist die erste Königin der Schützengesellschaft Oelsnitz.
Evelyn Winkler ist seit Samstag die „Regentin“ der dortigen Schützengesellschaft. Das gab es bisher noch nie. Der Königsschütze heißt Andreas Rietzsch. Rund um ihre Vorstellung wurden die Stadtmeister ermittelt.
Thomas Gräf
28.08.2025
3 min.
Fußball-Oberliga: Klappt es mit dem ersten Heimdreier für den VfB Auerbach?
Amer Kadric (Mitte) ist am Samstag Kapitän des VfB Auerbach.
Durchatmen bei den Vogtländern nach dem 3:0-Erfolg in Heiligenstadt. Nun kommt mit dem RSV Eintracht ein Spitzenteam, an das die Elf von Trainer Sven Köhler durchaus positive Erinnerungen hat.
Marcus Schädlich
Mehr Artikel