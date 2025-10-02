Fußball-Oberliga: Kann der VFC Plauen den Spitzenreiter stürzen?

Mit dem vierten Auswärtssieg in Folge könnten die Vogtländer den SC Freital vom Thron stoßen. Oder setzen die Gelb-Schwarzen im Kampf um die Spitze doch lieber auf die Eichhörnchentaktik?

Der VFC Plauen steht Samstag, 14 Uhr, sozusagen dem ehemaligen Fernsehformat „Außenseiter - Spitzenreiter" gegenüber. Denn der SC Freital führt die Oberligatabelle an, was so nicht zu erwarten war. Die Freitaler waren 2022 aufgestiegen und marschierten mit Rang 7, 8 und 6 gleich in die obere Tabellenhälfte. Ob die aktuelle Topposition nur...