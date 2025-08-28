Fußball-Oberliga: Klappt es mit dem ersten Heimdreier für den VfB Auerbach?

Auerbach
Durchatmen bei den Vogtländern nach dem 3:0-Erfolg in Heiligenstadt. Nun kommt mit dem RSV Eintracht ein Spitzenteam, an das die Elf von Trainer Sven Köhler durchaus positive Erinnerungen hat.
Erstes Pflichtspiel, erster Punktspielsieg – nun soll der erste Heimerfolg der Saison folgen. Der VfB Auerbach verfolgt nach dem Holper-Auftakt mit zwei Niederlagen ein Drei-Phasen-Programm, das am Samstag, 14 Uhr, mit dem Heimspiel gegen die RSV Eintracht in die dritte Phase einsteigen soll. Allerdings dürfte diese Aufgabe wohl die...
