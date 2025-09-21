Fußball-Oberliga: Schiedsrichter-Entscheidungen erhitzen die Gemüter beim VfB Auerbach

Auerbach
Ein Platzverweis und viele gelbe Karten prägten das Heimspiel gegen den Bischofswerdaer FV. Am Ende zählt allerdings nur der 2:0-Sieg für den vogtländischen Fußball-Oberligisten.
„Der Sieg war sehr wichtig für uns“, sagt Felix Hache vom VfB Auerbach, der am Samstag gegen den Bischofswerdaer FV 08 einen Foulelfmeter in die linke Ecke verwandelte und damit bereits in der 40. Minute für den 2:0-Endstand sorgte, und fügt hinzu: „Einerseits, um wieder Anschluss an die obere Tabellenhälfte zu finden, um auch unseren...
