Auerbachs Torschütze Max Roscher (Dritter von links) bekommt hier die Gelb-Rote Karte vom Schiedsrichter nach einer Abseitsreklamation gezeigt. Rechts daneben vermittelt Kapitän Amer Kadric.
Auerbachs Torschütze Max Roscher (Dritter von links) bekommt hier die Gelb-Rote Karte vom Schiedsrichter nach einer Abseitsreklamation gezeigt. Rechts daneben vermittelt Kapitän Amer Kadric. Bild: Joachim Thoß
Auerbach
Fußball-Oberliga: Schiedsrichter-Entscheidungen erhitzen die Gemüter beim VfB Auerbach
Von Laura-Louis Freimann
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ein Platzverweis und viele gelbe Karten prägten das Heimspiel gegen den Bischofswerdaer FV. Am Ende zählt allerdings nur der 2:0-Sieg für den vogtländischen Fußball-Oberligisten.

„Der Sieg war sehr wichtig für uns“, sagt Felix Hache vom VfB Auerbach, der am Samstag gegen den Bischofswerdaer FV 08 einen Foulelfmeter in die linke Ecke verwandelte und damit bereits in der 40. Minute für den 2:0-Endstand sorgte, und fügt hinzu: „Einerseits, um wieder Anschluss an die obere Tabellenhälfte zu finden, um auch unseren...
