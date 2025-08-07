Fußball-Oberliga: Team und Trainer des VfB Auerbach suchen nach einer Antwort

Vor dem zweiten Saisonspiel am Sonntag in Halberstadt bleiben bei den Vogtländern noch viele Fragen offen. Eines ist aber klar: Nach dem 0:5 gegen Halle muss Wiedergutmachung her.

Nicht zur Tagesordnung konnte auch Sven Köhler vor einer Woche übergehen, nachdem sein Team zum Auftakt in der Fußball-Oberliga mit 0:5 eine heftige Heimniederlage gegen den VfL Halle 96 erlitten hatte. „Es gibt keinen Fußballtrainer, der mit so einem Spiel nicht zu kämpfen hat“, lässt Köhler in seine Gefühlswelt blicken. Zwei, drei... Nicht zur Tagesordnung konnte auch Sven Köhler vor einer Woche übergehen, nachdem sein Team zum Auftakt in der Fußball-Oberliga mit 0:5 eine heftige Heimniederlage gegen den VfL Halle 96 erlitten hatte. „Es gibt keinen Fußballtrainer, der mit so einem Spiel nicht zu kämpfen hat“, lässt Köhler in seine Gefühlswelt blicken. Zwei, drei...