Fußball-Oberliga: VfB Auerbach bekommt die Auftaktpleite nicht aus dem Kopf

Auerbach
Beim VfB Germania Halberstadt unterlagen die Vogtländer am Sonntag mit 0:1. Vor allem in der ersten Halbzeit zeigten sie zu wenig. Doch es gibt Lichtblicke.
Der VfB Auerbach hat am Sonntag mit 0:1 beim VfB Germania Halberstadt verloren. Nach der bitteren 0:5-Auftaktpleite in der Vorwoche war das nicht ganz die Reaktion, die sich Trainer Sven Köhler von seinem Oberliga-Team gewünscht hat: „Vom Ergebnis her wäre es fatal zu sagen, wir sind mit einer Niederlage zufrieden. Man hat der Mannschaft...
