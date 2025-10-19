Fußball-Oberliga: VfB Auerbach dreht nach der Pause auf

Mit einem 3:0-Erfolg gegen Einheit Wernigerode rücken die Vogtländer in der Tabelle wieder näher an die Spitzenplätze heran. Manch einer sprach von einem Befreiungsschlag des Teams.

Das Heimdoppel hat sich ausgezahlt – und wie: Mit einem klaren 3:0-Erfolg gegen Einheit Wernigerode meldete sich der VfB Auerbach am Samstagnachmittag eindrucksvoll zurück. Nach Wochen, in denen die Vogtländer trotz guter Ansätze immer wieder an der eigenen Chancenverwertung scheiterten, klappte diesmal fast alles. Vor allem nach dem...