Fußball-Oberliga: VfB Auerbach holt sich gegen den Liga-Neuling die ersten Saisonzähler

Auerbach
3:0 hieß es am Samstag nach zwei bitteren Auftaktniederlagen zuvor. Der Aufsteiger 1. SC Heiligenstadt wurde auf dessen Platz letztlich souverän bezwungen.
Unerwartet lange hat der VfB Auerbach in der neuen Saison in der Fußball-Oberliga darauf warten müssen, doch nun sind sie da – die ersten drei Punkte. Am dritten Spieltag – nach zwei bitteren Resultaten gegen den VfL Halle 96 und beim VfB Germania Halberstadt – haben die Vogtländer am Samstagnachmittag den ersten Saisonsieg in einem...
