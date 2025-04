Fußball-Oberliga: VfB Auerbach kämpft gegen Halle bis zum Schluss

Ein spannender Nachmittag in der Arena zur Vogtlandweide endete mit einem 1:1-Unentschieden. Gegen den VfL rettete der VfB in der Fußball-Oberliga in letzter Sekunde einen Punkt.

Die Punktspiele des Fußball-Oberligisten VfB Auerbach in diesem Kalenderjahr verliefen oft nach dem gleichen Schema: Auerbach dominierte die Partie, hatte klar die besseren Chancen und hätte sich die drei Punkte verdient gehabt. Am Ende jubelte aber meist der Gegner – dreimal über einen schmeichelhaften Punktgewinn. Dass sich diese...