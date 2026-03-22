Fußball-Oberliga: VfB Auerbach lässt trotz vieler Chancen zu Hause Punkte liegen

Gegen das Schlusslicht aus Stendal kamen die Vogtländer am Samstag nicht über ein Unentschieden hinaus. In der zweiten Halbzeit machte sich dabei vor allem eine Sache bemerkbar.

Die Erfolgsserie der Oberliga-Fußballer des VfB Auerbach ist am Samstag gerissen. Nach vier Siegen hintereinander kamen die Vogtländer im Heimspiel gegen Schlusslicht 1. FC Lok Stendal nicht über ein 1:1-Unentschieden hinaus – und das, obwohl die Gastgeber über weite Strecken der Partie spielerisch überlegen waren und zahlreiche Chancen... Die Erfolgsserie der Oberliga-Fußballer des VfB Auerbach ist am Samstag gerissen. Nach vier Siegen hintereinander kamen die Vogtländer im Heimspiel gegen Schlusslicht 1. FC Lok Stendal nicht über ein 1:1-Unentschieden hinaus – und das, obwohl die Gastgeber über weite Strecken der Partie spielerisch überlegen waren und zahlreiche Chancen...