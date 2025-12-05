Fußball-Oberliga: VfB Auerbach muss nach langer Spielpause zu Budissa Bautzen

Die Vogtländer haben versucht, die spielfreie Zeit mit guten Trainingseinheiten zu überbrücken. Nun hofft man auswärts wieder in seinen Rhythmus zu finden, wenn auch mit wenig Personal.

Nach zwei witterungsbedingten Spielausfällen greift der VfB Auerbach am Freitag wieder in den Spielbetrieb der Fußball-Oberliga ein. Um 19 Uhr trifft die Mannschaft auswärts unter Flutlicht auf Budissa Bautzen.