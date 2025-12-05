Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sven Köhler, Trainer des VfB Auerbach, hat in Bautzen aufgrund von Verletzungen einige Personalsorgen.
Sven Köhler, Trainer des VfB Auerbach, hat in Bautzen aufgrund von Verletzungen einige Personalsorgen. Bild: Joachim Thoß
Sven Köhler, Trainer des VfB Auerbach, hat in Bautzen aufgrund von Verletzungen einige Personalsorgen.
Sven Köhler, Trainer des VfB Auerbach, hat in Bautzen aufgrund von Verletzungen einige Personalsorgen. Bild: Joachim Thoß
Auerbach
Fußball-Oberliga: VfB Auerbach muss nach langer Spielpause zu Budissa Bautzen
Von Laura-Louis Freimann und Christian Flechsig
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Vogtländer haben versucht, die spielfreie Zeit mit guten Trainingseinheiten zu überbrücken. Nun hofft man auswärts wieder in seinen Rhythmus zu finden, wenn auch mit wenig Personal.

Nach zwei witterungsbedingten Spielausfällen greift der VfB Auerbach am Freitag wieder in den Spielbetrieb der Fußball-Oberliga ein. Um 19 Uhr trifft die Mannschaft auswärts unter Flutlicht auf Budissa Bautzen.
