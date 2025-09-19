Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Heimspieltag für den VfB Auerbach.
Heimspieltag für den VfB Auerbach. Bild: Verein
Heimspieltag für den VfB Auerbach.
Heimspieltag für den VfB Auerbach. Bild: Verein
Auerbach
Fußball-Oberliga: VfB Auerbach seit drei Spieltagen ungeschlagen – folgt jetzt ein Sieg?
Von Thomas Gräf
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Am Samstag erwarten die Vogtländer den Tabellennachbarn Bischofswerdaer SV. Beide Mannschaften haben erst eines von fünf Spielen gewinnen können.

Mit dem VfB Auerbach und dem Bischofswerdaer FV stehen sich am Samstag zwei Teams in der Fußball-Oberliga gegenüber, die sich sicherlich mehr vom bisherigen Verlauf erhofft hatten. Nach fünf Spieltagen dümpeln die beiden Vereine als Tabellennachbarn auf den Rängen 11 (Auerbach) und 12 (Bischofswerda) herum. Beide Kontrahenten, die um 14 Uhr...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
19.09.2025
4 min.
Mit 90 Jahren: Mit geballter Kraft erhalten Vater und Tochter eine besondere Tradition im Erzgebirge
Annette Rüffer und ihr Vater Gunter Härtel erhalten die Spankorbmanufaktur Gründstädtel.
Vor ein paar Tagen hat Gunter Härtel seinen 90. Geburtstag gefeiert. Gemeinsam mit seiner Tochter sorgt er dafür, dass die Spankorbproduktion in Grünstädtel nicht ausstirbt.
Katja Lippmann-Wagner
13:04 Uhr
3 min.
Tschechische Bahn verteidigt neues Bistrowagen-Konzept
In der ersten Klasse werden Speisen und Getränke auch am Sitzplatz serviert. (Archivbild)
Der alte "Knödelexpress" zwischen Tschechien und Deutschland lebt in einer modernen Inkarnation fort. Doch wer noch einmal das Original mit roten Sesseln und Kugellampen sehen will, muss sich beeilen.
19.09.2025
4 min.
Oberschule im Erzgebirge: So beliebt, dass Kinder abgewiesen werden müssen
Englisch-Unterricht in der zehnten Klasse an der Oberschule Westerzgebirge in Bad Schlema.
Dass die Oberschule Westerzgebirge in Bad Schlema Kinder nicht aufgenommen hat, sorgte für Wirbel. Es gibt gute Gründe dafür und auch für die Beliebtheit der Schule.
Heike Mann
28.08.2025
3 min.
Fußball-Oberliga: Klappt es mit dem ersten Heimdreier für den VfB Auerbach?
Amer Kadric (Mitte) ist am Samstag Kapitän des VfB Auerbach.
Durchatmen bei den Vogtländern nach dem 3:0-Erfolg in Heiligenstadt. Nun kommt mit dem RSV Eintracht ein Spitzenteam, an das die Elf von Trainer Sven Köhler durchaus positive Erinnerungen hat.
Marcus Schädlich
13:34 Uhr
3 min.
Tristesse beim VfB Auerbach: Nur ein Unentschieden beim Abstiegskandidaten
Charlie Spranger (links, hier neben Grimmas Julian Janz) brachte den VfB Auerbach durch einen Flugkopfball in Führung.
In der Fußball-Oberliga reichte es für die Vogtländer am Samstag nur zu einem 2:2 beim FC Grimma. Das Problem: Die Chancenverwertung.
Marcus Schädlich
13:08 Uhr
6 min.
Uraufführung „Rummelplatz“ in der Kulturhauptstadt: Kaum enden wollender Jubel
Es geht rau und turbulent zu: Thomas Essl als Peter Loose (vorn), Jakob Ewert (Verteidiger), Felix Rohleder (Richter), Thomas Kiechle (Staatsanwalt, hinten von links).
Mit Ludger Vollmers lang erwarteter Opernpremiere nach Werner Bräunigs berühmtem Wismut-Roman begibt sich das Theater in Chemnitz künstlerisch in heimatliche Gefilde. Eine Aufführung, die einer Kulturhauptstadt würdig ist, auch wenn es ein Ärgernis gibt.
Christian Schmidt
Mehr Artikel