Fußball-Oberliga: VfB Auerbach seit drei Spieltagen ungeschlagen – folgt jetzt ein Sieg?

Am Samstag erwarten die Vogtländer den Tabellennachbarn Bischofswerdaer SV. Beide Mannschaften haben erst eines von fünf Spielen gewinnen können.

Mit dem VfB Auerbach und dem Bischofswerdaer FV stehen sich am Samstag zwei Teams in der Fußball-Oberliga gegenüber, die sich sicherlich mehr vom bisherigen Verlauf erhofft hatten. Nach fünf Spieltagen dümpeln die beiden Vereine als Tabellennachbarn auf den Rängen 11 (Auerbach) und 12 (Bischofswerda) herum. Beide Kontrahenten, die um 14 Uhr...