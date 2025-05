Fußball-Oberliga: VfB Auerbach verteidigt solide und nutzt seine Chancen

Mit 2:1 haben die Göltzschtaler am Samstag beim Dritten RSV Eintracht in Stahnsdorf nahe Potsdam gewonnen. Damit rücken sie auf den 6. Tabellenplatz in der Fußball-Oberliga vor.

Der VfB Auerbach kann doch noch Spitzenspiele: Nach einigen erfolglosen Versuchen zuletzt haben die Vogtländer am Samstagnachmittag in der Fußball-Oberliga beim RSV Eintracht mit 2:1 (0:0) gewonnen – und damit noch einmal ein kleines Ausrufezeichen gesetzt. Denn gerade mit den Stahnsdorfern – das liegt im Landkreis Potsdam – hatte das Team...