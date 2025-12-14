Fußball-Oberliga: VFC Plauen dreht Spiel gegen 1. FC Lok Stendal in zwölf Minuten

Plauen
Eine Partie mit zwei komplett unterschiedlichen Hälften bescherte den Vogtländern am Ende noch verdiente drei Punkte. Von den Fans verabschiedete man sich mit einem 4:1-Sieg.
Der VFC Plauen hat das alte Jahr in der Fußball-Oberliga mit einem versöhnlichen 4:1-Heimerfolg gegen den 1. FC Lok Stendal abgeschlossen, brauchte aber eine entsprechende Pausenpredigt, um den 0:1-Rückstand nach 45 Minuten Spielzeit noch in einen deutlichen Sieg zu verwandeln. Dabei reichten dem VFC letztlich zwölf ganz starke Minuten, um das...
