Der Moment der Entscheidung: Amaar Yousaf Hussain (Nr. 39) netzt zum 2:1 für die Plauener ein.
Der Moment der Entscheidung: Amaar Yousaf Hussain (Nr. 39) netzt zum 2:1 für die Plauener ein. Bild: Ilong Göll
Plauen
Fußball-Oberliga: VFC Plauen feiert nach starker Wende wieder auswärts
Von Ilong Göll
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Nach dem Rückschlag mit der Heimniederlage gegen Aufsteiger Glauchau haben sich die Plauener mit einem 2:1-Erfolg in Wernigerode zurückgemeldet. Dabei verlief der Start alles andere als gut für die Gäste.

Auch von einem frühen Rückstand hat sich der VFC Plauen am Sonntag beim 2:1-Sieg bei Einheit Wernigerode nicht aus der Spur werfen lassen. „Wir haben heute wirklich einen männlichen, erwachsenen Fußball gespielt. Das war nicht so wie gegen Stendal und Glauchau“, freute sich VFC-Trainer Sedat Gören nach dem Schlusspfiff.
