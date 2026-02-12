Fußball-Oberliga: VFC Plauen und VfB Auerbach wieder von Absagen betroffen

Die Plauener Oberligakicker müssen sich weiter in Geduld üben. Das Spiel beim VfB Empor Glauchau wurde ebenso abgesagt wie der Heimauftritt der Auerbacher gegen Halberstadt.

Wieder kein Fußball um Punkte: Das für kommenden Sonntag angesetzte Oberligaspiel zwischen dem VfB Empor Glauchau und dem VFC Plauen fällt aus. Das bestätigte am Donnerstagnachmittag VfB-Trainer Nico Quade auf Nachfrage. Demnach ist der Hauptplatz des Vereins unbespielbar. Der jederzeit bespielbare Kunstrasen kann aus Sicherheitsgründen nicht... Wieder kein Fußball um Punkte: Das für kommenden Sonntag angesetzte Oberligaspiel zwischen dem VfB Empor Glauchau und dem VFC Plauen fällt aus. Das bestätigte am Donnerstagnachmittag VfB-Trainer Nico Quade auf Nachfrage. Demnach ist der Hauptplatz des Vereins unbespielbar. Der jederzeit bespielbare Kunstrasen kann aus Sicherheitsgründen nicht...