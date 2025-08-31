Fußball-Oberliga: VFC Plauen wartet seit fast einem halben Jahr auf einen Heimsieg

Plauen
Mit einem 1:1 gegen Union Sandersdorf mussten sich die Vogtländer am Samstag begnügen. Dabei fehlte diesmal nicht viel zum ersehnten Dreier.
Es scheint wie verhext. Nach über fünf Monaten hat der VFC unter Cheftrainer Sedat Gören noch immer keinen Heimsieg gefeiert. Beim 1:1-Unentschieden gegen die SG Union Sandersdorf fehlte nicht viel. Doch für die Plauener Ansprüche und deren hochgesteckten Ziele war auch dieser Auftritt zu wenig. Der VFC-Coach beteuert immer wieder: „Wir...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.