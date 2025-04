Fußball-Oberliga: Was dem VfB Auerbach zu einem Spitzenplatz fehlt

Die Unterschiede waren da, aber wohl nicht so groß, wie es das Ergebnis vermuten lässt. Der VfB hat das Freitagabendspiel gegen den Tabellenführer 1. FC Magdeburg II mit 0:3 verloren.

Einen kleinen Eindruck davon, was den VfB Auerbach wohl erwartet hätte, wenn das Team von Trainer Sven Köhler – durch irgendwelche Zufälle – in dieser Saison doch in die Regionalliga aufgestiegen wäre, bekamen die Auerbacher am Freitagabend: Gegen den 1. FC Magdeburg II, der im Vogtland mit einem Kader antrat, der sicherlich gutes...