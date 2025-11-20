Fußball-Oberligist VfB Auerbach im Umbruch: Neuer Vorstand, Finanzdruck und sportliche Ziele

Auerbach
Bei der Mitgliederversammlung am Dienstag hätte sich der Traditionsclub etwas mehr Teilnehmer erhofft – vor allem von den Kritikern. Dennoch wurden wichtige Entscheidungen getroffen. Hinter manchen Themen stehen aber weiterhin Fragezeichen.
Lange Zeit ging es beim VfB Auerbach nur nach oben – zumindest nicht nach unten. Doch in der bitteren Stunde des Abstiegs hatte sich vor drei Jahren ein neues Vorstandsgremium gebildet, das Verantwortung übernahm. Und es musste die Transformation moderieren, mit einigen Debatten, die – so wie es beim VfB schon immer die Regel war – intern...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.