Der neue Vorstand des VfB Auerbach besteht aus Christian Flechsig, Heiko Gnüchtel, Kai Sandler, Knut Beyse, Ronny Kadelke, Michael Stöhr-Gäbler und Christoph Löschner.
Der neue Vorstand des VfB Auerbach besteht aus Christian Flechsig, Heiko Gnüchtel, Kai Sandler, Knut Beyse, Ronny Kadelke, Michael Stöhr-Gäbler und Christoph Löschner. Bild: Marcus Schädlich
Auerbach
Fußball-Oberligist VfB Auerbach im Umbruch: Neuer Vorstand, Finanzdruck und sportliche Ziele
Von Marcus Schädlich
Bei der Mitgliederversammlung am Dienstag hätte sich der Traditionsclub etwas mehr Teilnehmer erhofft – vor allem von den Kritikern. Dennoch wurden wichtige Entscheidungen getroffen. Hinter manchen Themen stehen aber weiterhin Fragezeichen.

Lange Zeit ging es beim VfB Auerbach nur nach oben – zumindest nicht nach unten. Doch in der bitteren Stunde des Abstiegs hatte sich vor drei Jahren ein neues Vorstandsgremium gebildet, das Verantwortung übernahm. Und es musste die Transformation moderieren, mit einigen Debatten, die – so wie es beim VfB schon immer die Regel war – intern...
13:33 Uhr
2 min.
Rotop weitet Produktion von Radiopharmaka aus
Die Firma Rotop Pharmaka GmbH in Dresden-Rossendorf weitet ihre Produktion von Radiopharmaka aus (Archivbild).
Radiopharmaka sind Medikamente mit Strahlkraft. Sie werden in der Nuklearmedizin eingesetzt, um etwa Krebs zu diagnostizieren. Die Firma Rotop will den Bereich investieren.
13:35 Uhr
2 min.
Judith Schalansky erhält Hamburger Lessing-Preis 2025
Die Autorin Judith Schalansky erhält den mit 20.000 Euro dotierten Lessing-Preis 2025 der Hansestadt Hamburg. (Archivbild)
Judith Schalansky wird für ihre literarische Vielseitigkeit mit dem Hamburger Lessing-Preis 2025 ausgezeichnet. Das Stipendium des Lessing-Preises wiederum geht an die Schriftstellerin Anja Kampmann.
20.11.2025
3 min.
Ärger um Weihnachtsbeleuchtung entbrennt in Olbernhau
Ein Bild aus den Vorjahren: Um die Beleuchtung der Einkaufsstraße in Olbernhau gibt es Ärger.
Die Stadt hat erstmals das Schmücken der Inneren Grünthaler Straße übernommen – und die Einkaufsstraße drei Tage lang für den Verkehr gesperrt. Das sorgt nun für reichlich Kritik.
Georg Müller
14.11.2025
2 min.
Sachsenpokal: Trotz Losglück ist der VfB Auerbach vor der SG Dresden Striesen gewarnt
Mit dem nächsten Gegner hat der VfB Auerbach im Sachsenpokal nicht das anspruchsvollste Los gezogen. Am Sonntag, 11 Uhr, muss man zur SG Dresden Striesen aus der Landesklasse.
Der „Pokalschreck“ aus der Landeshauptstadt hat bereits zwei Favoriten ausgeschaltet. Allerdings spielt hier Oberligist gegen Landesklassist. Und auch das vergangene Vogtlandderby gegen Plauen sollte den Vogtländern Selbstbewusstsein geben.
Marcus Schädlich
03.11.2025
2 min.
VfB Auerbach gegen VFC Plauen: Was in der Fußball-Oberliga für eine Rekordkulisse spricht und wie man an Karten kommt
Michael Stöhr-Gäbler vom VfB Auerbach hofft am Freitag auf volle Ränge. Der Leiter der Geschäftsstelle hat am Montag die ersten Tickets fürs Derby gegen den VFC Plauen verkauft.
Beim Vogtlandderby am Freitagabend wird mit einer vierstelligen Besucherzahl gerechnet. Sportlich sprechen die Vorzeichen für ein reizvolles Duell. Auch organisatorisch sind die Weichen gestellt.
Monty Gräßler
20.11.2025
3 min.
Die originellste Pyramide im Erzgebirge: Wirtsleute aus gutem Holz
Katrin und Heiko Schmidt sind stolz auf ihr Pyramiden-Unikat vorm Hotel.
Es sollte ein ganz besonderes Geschenk zum 20-jährigen Betriebsjubiläum der Eltern werden. Doch es könnte das neue Markenzeichen der Köhlerhütte Fürstenbrunn in Waschleithe werden.
Beate Kindt-Matuschek
