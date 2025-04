Fußball-Regionalliga: A-Junioren des VFC Plauen verlieren turbulentes Spiel beim Spitzenreiter in Berlin

Acht Tore, zwei Platzverweise - am Ende reicht dem VFC eine 3:0-Führung nicht.

In der Fußball-Regionalliga der A-Junioren hat der VFC Plauen sein Auswärtsspiel beim Tabellenführer Tennis Borussia Berlin mit 3:5 verloren. Dabei führten die Vogtländer zur Halbzeit bereits mit 3:0 und waren zudem mit einem Spieler in Überzahl. Am Ende mussten sich die VFC-Kicker dennoch geschlagen geben. Erst brachte ein Eigentor die...