Fußball-Regionalliga: Nachwuchs des VFC Plauen geht in Berlin wieder leer aus

Mit 0:2 haben die A-Junioren der Vogtländer bei Hertha Zehlendorf verloren.

Berlin bleibt für die Nachwuchskicker des VFC Plauen ein schwieriges Pflaster. Am Wochenende unterlagen die A-Junioren in der Fußball-Regionalliga Hertha Zehlendorf mit 0:2. Bei den fünf Gastspielen in der Hauptstadt holten die vogtländischen Fußballer lediglich einen Punkt. Und den ausgerechnet beim 1:1 gegen den FC Viktoria Berlin, der in...