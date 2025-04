Fußball-Regionalliga: VFC-Junioren wollen Heimstärke ausspielen

Wenn der Steglitzer FC im Vogtlandstadion gastiert, soll für die Vogtländer der sechste Heimsieg her.

Vier Punkte vor dem ersten Abstiegsplatz stehend, empfängt die A-Jugend des VFC Plauen am Samstag, 12 Uhr, den Steglitzer FC aus Berlin. Der Aufsteiger will dank seiner Heimstärke die Klasse halten, denn 15 der insgesamt 16 Punkte holten die Plauener im heimischen Stadion. In Berlin hatten die VFC-Junioren das Hinspiel knapp mit 1:2 verloren....