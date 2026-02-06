Fußball: Reichenbacher FC fertigt Merkur Oelsnitz deutlich ab

Ein Testspiel am Freitagabend auf eigenem Kunstrasen gewann der Landesligist mit 5:0. Doch fünf Tore schlechter war der Gegner aus der Sachsenklasse nicht...

Die Landesligafußballer des Reichenbacher FC haben am Freitagabend in einem Testspiel auf heimischen Kunstrasen den eine Klasse tiefer spielenden SV Merkur Oelsnitz deutlich mit 5:0 (1:0) besiegt. Allerdings wurden die Gäste dabei unter Wert geschlagen. Eine Stunde lang begegneten sich beide Mannschaften vor 72 Zuschauern auf Augenhöhe,...