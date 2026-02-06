MENÜ
Unter besten Bedingungen wurde am Freitagabend auf dem Reichenbacher Kunstrasen getestet.
Unter besten Bedingungen wurde am Freitagabend auf dem Reichenbacher Kunstrasen getestet.
Auerbach
Fußball: Reichenbacher FC fertigt Merkur Oelsnitz deutlich ab
Von Thomas Gräf
Ein Testspiel am Freitagabend auf eigenem Kunstrasen gewann der Landesligist mit 5:0. Doch fünf Tore schlechter war der Gegner aus der Sachsenklasse nicht...

Die Landesligafußballer des Reichenbacher FC haben am Freitagabend in einem Testspiel auf heimischen Kunstrasen den eine Klasse tiefer spielenden SV Merkur Oelsnitz deutlich mit 5:0 (1:0) besiegt. Allerdings wurden die Gäste dabei unter Wert geschlagen. Eine Stunde lang begegneten sich beide Mannschaften vor 72 Zuschauern auf Augenhöhe,...
