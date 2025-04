Fußball-Sachsenklasse: Auerbach II verliert überraschend deutlich gegen Thalheim

Seit Ende Oktober konnte die VfB-Reserve keinen Heimsieg mehr in der bejubeln. Wieso sich die Göltzschtalstädter nach vier Unentschieden in Folge gegen Thalheim am mit 0:3 geschlagen geben mussten.

Innerhalb von nur 21 Minuten brachte der Thalheimer Tom Mikaam Samstag mit seinem Dreierpack die Auerbacher noch in der ersten Halbzeit auf die Verliererstraße, die am Ende ohne einen einzigen zwingenden Torabschluss beim 0:3 gegen den Tabellenzweiten blieben. „Wir sind gut ins Spiel gekommen, hatten zwei gute Möglichkeiten, bei denen der... Innerhalb von nur 21 Minuten brachte der Thalheimer Tom Mikaam Samstag mit seinem Dreierpack die Auerbacher noch in der ersten Halbzeit auf die Verliererstraße, die am Ende ohne einen einzigen zwingenden Torabschluss beim 0:3 gegen den Tabellenzweiten blieben. „Wir sind gut ins Spiel gekommen, hatten zwei gute Möglichkeiten, bei denen der...