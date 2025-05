Fußball, Sachsenklasse: Auerbach verliert und bleibt entspannt, Irfersgrün spielt unentschieden und strampelt weiter

Während der VfB II die Klasse relativ sicher hält, muss der BSV weiter auf den Nichtabstieg hoffen. Das 0:0 im Kellerduell gegen Mülsen war trotzdem wichtig.

Bereits vor dem Aufeinandertreffen des VfB Auerbach II mit dem Oberlungwitzer SV am Samstag in Beerheide war eines klar: Beide haben in der Fußball-Sachsenklasse auf eine durchwachsene erste Halbserie eine starke Rückrunde folgen lassen. „Der OSV hat sich in der Hinrunde absolut unter Wert verkauft“, sagt VfB-Trainer Steve Gorschinek. Im...