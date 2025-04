Fußball-Sachsenklasse: Auerbacher bejubeln wichtigen Heimsieg trotz Unterzahl

Mit dem 4:2-Sieg gegen den SV Germania Mittweida hat der VfB im Duell zweier direkter Konkurrenten um den Klassenerhalt etwas Boden auf die Abstiegszone gut gemacht. Am Ende auch etwas glücklich.

Beflügelt vom überraschenden 3:2-Auswärtssieg in der Vorwoche beim damaligen Tabellenführer Annaberg starteten am Samstag die Auerbacher Sachsenklasse-Kicker stark in ihr Heimspiel gegen Mittweida und gingen nach 23 Minuten folgerichtig in Führung: Chris Vogel lief mit Tempo in den gegnerischen Strafraum, seine flache Eingabe konnte Germanias...