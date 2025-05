Fußball, Sachsenklasse: Auerbacher Offensivmänner treffen gegen Reichenbrand das Tor nicht, dafür macht die Hintermannschaft alles dicht

Mit dem 0:0 gegen den SV Eiche bleibt der VfB II auch im dritten Heimspiel in Folge ungeschlagen. Wieso am Samstag bereits zum sechsten Mal in dieser Saison kein eigenes Tor gelang.

„Es war ein Spiel auf Augenhöhe“, bringt es Steve Gorschinek, Trainer der Auerbacher Sachsenklasse-Fußballer, nach dem 0:0 gegen den SV Eiche Reichenbrand am Samstag auf den Punkt. Die Vogtländer kamen mit weiten Bällen vor allem im ersten Durchgang immer wieder bis an den Sechszehner, schlossen dann aber entweder zum falschen Zeitpunkt... „Es war ein Spiel auf Augenhöhe“, bringt es Steve Gorschinek, Trainer der Auerbacher Sachsenklasse-Fußballer, nach dem 0:0 gegen den SV Eiche Reichenbrand am Samstag auf den Punkt. Die Vogtländer kamen mit weiten Bällen vor allem im ersten Durchgang immer wieder bis an den Sechszehner, schlossen dann aber entweder zum falschen Zeitpunkt...