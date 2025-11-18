Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Symbolfoto: Pixabay
Symbolfoto: Pixabay Bild: Pixabay
Symbolfoto: Pixabay
Symbolfoto: Pixabay Bild: Pixabay
Oberes Vogtland
Fußball-Sachsenklasse: Aus 3:0 wird 3:4 – Die erste Niederlage für Mega-Aufsteiger VfB Schöneck
Von Thomas Gräf
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Am 12. Spieltag der Fußball-Landesklasse war es soweit: Der Tabellenführer musste in Stollberg die erste Saisonniederlage einstecken. In den letzten 20 Minuten kassierte man noch vier Gegentore.

Einen Sieg der eigenen Mannschaft hätte nach einer Stunde wohl keiner der am Sonntag anwesenden 140 Zuschauer im Stollberger Glückauf-Stadion für möglich gehalten. Denn da führte der zuvor noch unbesiegte Spitzenreiter VfB Schöneck durch drei Tore von Jan Luderer mit 3:0. Dennoch standen die Obervogtländer nach dem Abpfiff erstmals in...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
10.11.2025
4 min.
So lief das Derby in der Fußball-Sachsenklasse zwischen dem VfB Schöneck und dem SC Syrau
Jan Luderer (links), einer von zwei Doppeltorschützen des VfB Schöneck, im Zweikampf mit dem Syrauer Tom Limmer.
Die über 150 Zuschauer sahen ein Spektakel mit acht Toren. Die rassig-umkämpfte Partie bot ihnen zwei spannende Wendungen.
Florian Wißgott
08:00 Uhr
4 min.
Schiffsmast in einem Unwetter: Ann-Katrin Bergers Biografie
Mit Gotham im US-Finale: Torhüterin Ann-Katrin Berger (l).
Zweimal war DFB-Keeperin Ann-Katrin Berger zuletzt Deutschlands "Fußballerin des Jahres". Wie geht es mit der 27-fachen Nationalspielerin weiter?
Ulrike John, dpa
08:00 Uhr
4 min.
Erleichterung ist riesig: Fußballer aus Königswalde und Gelenau beenden schwarze Serien
Albrecht Seidler (l.), hier gegen Zschopaus Johannes Findeisen, eröffnete den Torreigen beim 4:0-Sieg der Königswalder.
Nach elf Spielen ohne Sieg hat der FV Blau-Weiß Königswalde den Bann endlich gebrochen. Und auch eine Etage tiefer in der Kreisliga hat eine Mannschaft ihre Durststrecke beenden können.
Frank Grunert
17.11.2025
2 min.
Darf er bei Tempo 40 auslösen? Stadt Chemnitz bessert bei neuem Blitzer vor dem Tietz nach
Streng genommen steht der neue Blitzer vor dem Tempo-40-Schild. Die Stadt will nachbessern.
Der neue Blitzer an der Bahnhofstraße steht auf einer Höhe mit dem Tempo-40-Schild. Grundsätzlich gilt aber ein Mindestabstand von 150 Metern. Wie das Rathaus nachjustiert.
Erik Anke
03.11.2025
2 min.
Aufsteiger VfB Schöneck führt nach einem Drittel der Saison weiter die Tabelle an
Symbolfoto: Pixabay
In der Fußball-Sachsenklasse haben die Obervogtländer am Sonntag bei Mitaufsteiger Meeraner SV ein 1:1 erreicht. Das bedeutet fünf Zähler Vorsprung vor dem Zweiten aus Lichtenstein.
Thomas Gräf
17.11.2025
5 min.
Panne: Weihnachtsbaum im Erzgebirge endet als Feuerholz – doch es gibt ein kleines Happy End
 8 Bilder
Zu Beginn war alles gut: der Baum für den Altmarkt in Aue schwebt auf den Tieflader.
Eigentlich war in Aue alles vorbereitet, der Weihnachtsbaum stand zum Fällen bereit. Doch dann kam es zu einer Schrecksekunde. Was am Montagmorgen schiefgelaufen ist und warum es am Nachmittag so etwas wie ein kleines Happy End gab.
Heike Mann
Mehr Artikel