Fußball-Sachsenklasse: Aus 3:0 wird 3:4 – Die erste Niederlage für Mega-Aufsteiger VfB Schöneck

Am 12. Spieltag der Fußball-Landesklasse war es soweit: Der Tabellenführer musste in Stollberg die erste Saisonniederlage einstecken. In den letzten 20 Minuten kassierte man noch vier Gegentore.

Einen Sieg der eigenen Mannschaft hätte nach einer Stunde wohl keiner der am Sonntag anwesenden 140 Zuschauer im Stollberger Glückauf-Stadion für möglich gehalten. Denn da führte der zuvor noch unbesiegte Spitzenreiter VfB Schöneck durch drei Tore von Jan Luderer mit 3:0. Dennoch standen die Obervogtländer nach dem Abpfiff erstmals in...