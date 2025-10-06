Fußball, Sachsenklasse: BSV Irfersgrün kämpft sich in hitziger Partie zurück

Auerbach
Die Vogtländer sind im Heimspiel gegen Meerane nicht über ein 2:2 (1:1) hinausgekommen. Für Aufsehen sorgte zudem ein Vorkommnis auf dem Nebenplatz.
„Drei Punkte wären mir lieber gewesen“, sagte Denny Bleich, Trainer des BSV Irfersgrün, nach dem 2:2 (1:1) gegen den Meeraner SV. Denn so verpasste seine Mannschaft erneut den Anschluss ans Tabellenmittelfeld und bleibt auch nach dem siebten Spieltag mit fünf Punkten in der Abstiegszone.
