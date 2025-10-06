Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Ashraf Ghaleb (vorn) machte für Irfersgrün den 1:1- Ausgleichstreffer. Meeranes Fabian Erler bedrängt ihn hier bei seinem Torschussversuch.
Ashraf Ghaleb (vorn) machte für Irfersgrün den 1:1- Ausgleichstreffer. Meeranes Fabian Erler bedrängt ihn hier bei seinem Torschussversuch. Bild: Joachim Thoß
Ashraf Ghaleb (vorn) machte für Irfersgrün den 1:1- Ausgleichstreffer. Meeranes Fabian Erler bedrängt ihn hier bei seinem Torschussversuch.
Ashraf Ghaleb (vorn) machte für Irfersgrün den 1:1- Ausgleichstreffer. Meeranes Fabian Erler bedrängt ihn hier bei seinem Torschussversuch. Bild: Joachim Thoß
Auerbach
Fußball, Sachsenklasse: BSV Irfersgrün kämpft sich in hitziger Partie zurück
Von Laura-Louis Freimann
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Vogtländer sind im Heimspiel gegen Meerane nicht über ein 2:2 (1:1) hinausgekommen. Für Aufsehen sorgte zudem ein Vorkommnis auf dem Nebenplatz.

„Drei Punkte wären mir lieber gewesen“, sagte Denny Bleich, Trainer des BSV Irfersgrün, nach dem 2:2 (1:1) gegen den Meeraner SV. Denn so verpasste seine Mannschaft erneut den Anschluss ans Tabellenmittelfeld und bleibt auch nach dem siebten Spieltag mit fünf Punkten in der Abstiegszone.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
11:24 Uhr
3 min.
Schlafend, wandernd, offline: Nobel-Geehrte kaum erreichbar
Nobelpreisträgerin Brunkow wird in den USA mitten in der Nacht von Fotografen zuhause überrascht.
Droht etwa ein Grizzlybär? Einige Nobelpreis-Geehrte erfuhren unter seltsamen Umständen von der Ehrung – oder auch erst mal gar nicht.
29.09.2025
2 min.
BSV Irfersgrün feiert ersten Saisonsieg: Landmesser wird zum Matchwinner
Endlich weg vom letzten Tabellenplatz: Nach dem 3:2-Erfolg beim VfB Fortuna Chemnitz II dürfen die Vogtländer in der Fußball-Sachsenklasse einmal kurz durchatmen.
Laura-Louis Freimann
07.10.2025
5 min.
„Ich werde die Wohnung nie mehr vermieten“: Messi-Mieter hinterlässt in Chemnitz völlig verwüstete Wohnung
Karl-Heinz Keupp ist fassungslos. Seine Wohnung hat er kaum noch wiedererkannt.
Sein letzter Mieter hinterließ tonnenweise Müll, Dreck und beschmierte Wände. Auf den Kosten wird der Eigentümer sitzen bleiben. Aus Sicht eines Anwalts hätte es aber noch viel schlimmer kommen können.
Denise Märkisch
05.10.2025
2 min.
Fußball-Sachsenklasse: VfB Schöneck gewinnt das Spitzenspiel – Merkur Oelsnitz besiegt den Tabellendritten
Freude beim VfB Schöneck über den 3:1-Sieg im Spitzenspiel gegen Oberlungwitz.
Die beiden obervogtländischen Vertreter bejubelten am Sonntag drei Punkte. Der BSV Irfersgrün nahm immerhin noch einen Zähler mit, der SC Syrau blieb ohne Zählbares. Die beiden Letztgenannten stehen auf einem Abstiegsplatz.
Thomas Gräf
11:30 Uhr
4 min.
Schlammschlacht vor dem Vergnügen: Gersdorf bereitet seine Kirmes vor
Riesenrad-Inhaberin Antje Bretschneider baut ihre „Russische Schaukel“bei straffem Nieselregen auf. Trotzdem schaut sie optimistisch aufs Wochenende.
Seit Montag bauen Schausteller in Gersdorf ihre Stände auf – trotz Regen und matschigem Platz. Kann die Kirmes unter solchen Bedingungen ein Erfolg werden?
Cristina Zehrfeld
07.10.2025
2 min.
Erzgebirge: Stadtwerke-Geschäftsführer tritt zurück
Geschäftsführer Udo Moritz verlässt die Stadtwerke Annaberg-Buchholz.
Der kommunale Energieversorger aus Annaberg-Buchholz verliert seine Doppelspitze. Udo Moritz verlässt das Unternehmen nach mehr als 30 Jahren.
Patrick Herrl
Mehr Artikel