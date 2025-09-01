Fußball-Sachsenklasse: BSV Irfersgrün kassiert gegen Reichenbrand hohe Niederlage

Die Vogtländer mussten sich am Sonntag dem SV Eiche Reichenbrand mit 2:5 geschlagen geben. Dennoch überzeugte ein junger Akteur in seinem ersten Spiel mit den Vorlagen zu beiden Treffern.

Die erste Partie, die die Irfersgrüner in der Fußball-Sachsenklasse nach ihrem Aufstieg in der vergangenen Saison verloren hatten, war am siebenten Spieltag eine 1:4-Niederlage beim SV Eiche Reichenbrand. Am Sonntag musste sich der BSV zu Hause vor 90 Zuschauern wieder deutlich mit 2:5 geschlagen geben.