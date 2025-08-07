Fußball-Sachsenklasse: BSV Irfersgrün mit neuen Ideen zum guten Mittelfeldplatz?

Auerbach
Das zweite Jahr ist bekanntlich nicht selten das schwerste. Für die Vogtländer beginnt die neue Saison mit einem Heimspiel gegen den VfB Annaberg.
Bei den Sachsenklasse-Kickern des BSV Irfersgrün hat es in diesem Sommer garantiert keine Langeweile gegeben. Nachdem das Team den Klassenerhalt erst „in der Nachspielzeit“ der Saison feiern durfte, geht es nun in das verflixte zweite Jahr. Und dabei ist nicht nur der Trainer neu. Denny Bleich folgt auf Thomas Pfefferkorn. Und der Neue will...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.