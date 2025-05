Fußball-Sachsenklasse: BSV Irfersgrün verliert Vogtlandderby und zwei Spieler

0:2 hieß es am Sonntag im Heimspiel gegen den VfB Auerbach II. Auch der SC Syrau und der SV Merkur Oelsnitz gingen als Verlierer vom Platz

Heiß her ging es am Sonntag im Vogtlandderby der Fußball-Sachsenklasse zwischen Gastgeber BSV Irfersgrün und dem VfB Auerbach II. Der neue Tabellensechste aus Auerbach gewann die Partie vor 75 Zuschauern mit 2:0. Luca Schrader (40.) und Markus Möckel (45./Elfmeter) stellten noch vor der Pause die Weichen auf Sieg für die Oberligareserve. In...