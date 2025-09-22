Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Auch gegen Marienberg blieben Denny Bleichs Irfersgrüner Männer sieglos.
Auch gegen Marienberg blieben Denny Bleichs Irfersgrüner Männer sieglos. Bild: Johannes Schmidt
Auch gegen Marienberg blieben Denny Bleichs Irfersgrüner Männer sieglos.
Auch gegen Marienberg blieben Denny Bleichs Irfersgrüner Männer sieglos. Bild: Johannes Schmidt
Auerbach
Fußball-Sachsenklasse: Drama des BSV Irfersgrün beginnt mit umstrittenem Elfmeter
Von Florian Wißgott
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Vogtländer haben sich gegen den FSV Motor Marienberg ordentlich ins Zeug gelegt und auch lange die Null gehalten. Doch dann kam wieder eins zum anderen, und am Ende stand eine 0:4-Niederlage zu Buche.

Es war der Pfiff, der die Gemüter der 85 Zuschauer und Irfersgrüner erhitzte: In der 59. Minute entschied das Schiedsrichtergespann auf Elfmeter für Marienberg, da nach Ansicht der Unparteiischen Franz Forbriger im Strafraum erst Motors Riccardo Gläser am Fuß traf, bevor er den Ball spielte. „Ich hätte den Elfmeter nicht gegeben“, sagt...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
13:20 Uhr
3 min.
„Roland Kaiser ist eine Ikone“: Fans stehen im Erzgebirge über eine Stunde für Tickets an
Update
Schlange stehen für Roland Kaiser in Aue: Zahlreiche Fans versuchten am Freitagmorgen an Tickets zu kommen.
In Aue standen am Freitagmorgen viele Menschen Schlange für Tickets. Teilweise warteten sie mehr als eine Stunde lang. Der Grund: Roland Kaiser kommt 2026 wieder nach Schwarzenberg. Was die Fans an dem Schlagerstar fasziniert.
Caspar Leder
25.09.2025
4 min.
Traditionsfirma im Erzgebirge braut preisgekröntes Bier
Freuen sich über den Erfolg ihres Schwarzbiers: Brauereichef Thomas Fiedler und seine Tochter Vanessa, die als Braumeisterin im Familienbetrieb mitarbeitet.
Die Familienbrauerei Fiedler hat sich in einem internationalen Wettbewerb der Konkurrenz und einer Expertenjury gestellt. Das gute Abschneiden ist für das Unternehmen aus Oberscheibe Ansporn in schwierigen Zeiten.
Kjell Riedel
27.09.2025
3 min.
Trotz Trump: Europas Golfer glänzen beim Ryder-Cup-Auftakt
Rory McIlroy sorgt zum Auftakt des Ryder Cups für Aufsehen.
Der Ryder Cup in den USA beginnt spektakulär. US-Präsident und Golf-Fan Donald Trump sieht überraschend starke Europäer. Der Weltranglistenzweite Rory McIlroy sorgt für Aufsehen.
15.09.2025
3 min.
Fußball, Sachsenklasse: Irfersgrüner Fußballer mit zwei Aluminiumtreffern, aber keinem Punkt
Irfersgrüns Coach Denny Bleich (links) hat es aktuell nicht leicht. Sein Team ist weiterhin Letzter.
Das 1:3 am Sonntag beim Oberlungwitzer SV war die dritte Niederlage in Folge für den BSV, der mit nur einem Zähler am Tabellenende steht. Grund ist wieder einmal die mangelnde Chancenverwertung.
Florian Wißgott
27.09.2025
1 min.
Personen mit Schusswaffen gemeldet - Polizei sperrt Bahnhof
Der Bahnhof in Neumünster ist komplett abgesperrt. (Symbolbild)
Ein Zug ist auf dem Weg nach Dänemark. Plötzlich endet die Fahrt, und Polizisten beginnen, den Zug zu durchkämmen. Was ist passiert?
01.09.2025
3 min.
Fußball-Sachsenklasse: BSV Irfersgrün kassiert gegen Reichenbrand hohe Niederlage
Irfersgrün-Trainer Denny Bleich hadert mit der hohen Fehlerquote seines Teams.
Die Vogtländer mussten sich am Sonntag dem SV Eiche Reichenbrand mit 2:5 geschlagen geben. Dennoch überzeugte ein junger Akteur in seinem ersten Spiel mit den Vorlagen zu beiden Treffern.
Florian Wißgott
Mehr Artikel