Fußball-Sachsenklasse: Irfersgrün setzt auf Auswärtsstärke

Der BSV will bei Motor Wilsdruff wieder ein anderes Gesicht zeigen als beim 2:2 gegen Frankenberg. Es ist das Duell zweier Tabellennachbarn.

Nach dem bitteren 2:2 gegen den Tabellenvorletzten Frankenberg ist die Stimmung beim BSV Irfersgrün ziemlich geknickt gewesen. „Um so wertvoller wäre ein Erfolg am Wochenende“, sagt Trainer Thomas Pfefferkorn vor der Partie am Samstag um 15 Uhr in der Fußball-Sachsenklasse bei der SG Motor Wilsdruff: „Ein Sieg würde die zwei verlorenen...