Fußball, Sachsenklasse: Irfersgrüner Fußballer mit zwei Aluminiumtreffern, aber keinem Punkt

Auerbach
Das 1:3 am Sonntag beim Oberlungwitzer SV war die dritte Niederlage in Folge für den BSV, der mit nur einem Zähler am Tabellenende steht. Grund ist wieder einmal die mangelnde Chancenverwertung.
Obwohl die Irfersgrüner der 2:1-Führung näher waren und noch in der Schlussphase zumindest einen Zähler mit nach Hause nehmen hätte können, stehen die Vogtländer wieder mit leeren Händen da. „Wir haben aus unseren Möglichkeiten zu wenige Tore gemacht, um Punkte aus Oberlungwitz mitzunehmen“, resümiert BSV-Trainer Denny Bleich nach...
