Fußball-Sachsenklasse: Irfersgrüner triumphieren beim Tabellenführer in Annaberg

Ein Eckball der Erzgebirger leitete das entscheidenden Tor für Irfersgrün ein. Franz Reiher setzt Robert Höfner gekonnt in Szene. Die Partie endet mit einem knappen 1:0-Sieg für den Aufsteiger.

Es ist nicht das erste Mal in dieser Saison gewesen, dass Aufsteiger BSV Irfersgrün in der Fußball-Sachsenklasse für Stimmung gesorgt hat. Trainer Thomas Pfefferkorn kündigte es bereits an: „Wir haben keine Angst vor dem Tabellenführer, wir sind die stärkste Auswärtsmannschaft der Liga.“ Allerdings war diese Kampfansage mit dem VfB...