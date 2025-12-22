Fußball-Sachsenklasse: Merkur Oelsnitz bekommt Edeltechniker zurück

Keine Abgänge in der Winterpause und ein ehemaliger Leistungsträger kommt wieder ins Elstertalstadion. Bei den Vogtländern sieht es personell und sportlich derzeit richtig gut aus.

Erst im Sommer hatte er sich nach 75 Spielen und 26 Toren für den SV Merkur Oelsnitz zum oberfränkischen Bezirksligisten 1. TC Trogen verabschiedet. Dort ist Edeltechniker Andreas Knoll, der auch schon für Bayern Hof spielte, allerdings scheinbar nicht so richtig glücklich geworden und kehrt nach nur einem halben Jahr wieder nach Oelsnitz...