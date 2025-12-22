MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Auf solche Aktionen wie hier hofft Merkur Oelsnitz nach der Rückkehr von Andreas Knoll (links).
Auf solche Aktionen wie hier hofft Merkur Oelsnitz nach der Rückkehr von Andreas Knoll (links). Bild: Bernd Genßen
Auf solche Aktionen wie hier hofft Merkur Oelsnitz nach der Rückkehr von Andreas Knoll (links).
Auf solche Aktionen wie hier hofft Merkur Oelsnitz nach der Rückkehr von Andreas Knoll (links). Bild: Bernd Genßen
Oberes Vogtland
Fußball-Sachsenklasse: Merkur Oelsnitz bekommt Edeltechniker zurück
Von Thomas Gräf
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Keine Abgänge in der Winterpause und ein ehemaliger Leistungsträger kommt wieder ins Elstertalstadion. Bei den Vogtländern sieht es personell und sportlich derzeit richtig gut aus.

Erst im Sommer hatte er sich nach 75 Spielen und 26 Toren für den SV Merkur Oelsnitz zum oberfränkischen Bezirksligisten 1. TC Trogen verabschiedet. Dort ist Edeltechniker Andreas Knoll, der auch schon für Bayern Hof spielte, allerdings scheinbar nicht so richtig glücklich geworden und kehrt nach nur einem halben Jahr wieder nach Oelsnitz...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
11:07 Uhr
2 min.
Polizeidirektion Zwickau meldete verstärkt Explosionen an Zigaretten-, Geld- und Fahrkartenautomaten
In Hohenstein-Ernstthal wurde im Dezember 2024 am Bahnhof ein Fahrkartenautomat gesprengt.
Fahrscheinautomaten in Zwickau bleiben ab Montag für fünf Tage zum Schutz vor Vandalismus geschlossen. In der Region meldete die Polizei in diesem Jahr 56 Explosionen unter anderem an Automaten.
Frank Dörfelt
22.12.2025
4 min.
Arbeitsmarkt Mittelsachsen: Bei Generation Ü50 passt etwas nicht zusammen
Busfahrer Dirk Frenzel hat sich mit 56 Jahren für eine neue Jobperspektive entschieden.
Regiobus Mittelsachsen nutzt das Potenzial älterer Quereinsteiger. Trotz positiver Einzelfälle bleibt die Arbeitslosigkeit in der Altersgruppe der über 50-Jährigen hoch. Die Arbeitsagentur hat Lösungsangebote. Doch wirkt das?
Jan Leißner
19.11.2025
3 min.
Fußball: Weltklasseparade in letzter Minute sichert Merkur Oelsnitz den Sieg
Die Oelsnitzer Carlos Ebenhöch, Torschütze Manolo Pieschel und Luis Weiland (von links) bejubeln den Treffer zur 3:2-Führung.
Aus einem 0:2-Rückstand haben die Oelsnitzer im Nachholspiel der Sachsenklasse am Feiertag noch einen 4:2-Sieg gemacht, der sie auf Platz 4 bringt. Ein eingewechselter Spieler traf dabei doppelt.
Thomas Gräf
08.12.2025
2 min.
Fußball-Sachsenklasse: Merkur Oelsnitz und Lok Zwickau im Sparmodus – Kaum Chancen, keine Tore
Merkurs Tai Nguyen Tan (rechts) zieht hier am Zwickauer Pascal Hirschmann vorbei.
Das Spitzenspiel der Staffel West zwischen dem Zweiten und dem Dritten enttäuschte. Auch wenn die Gäste aus Westsachsen einmal ins Tor trafen, hieß es am Ende 0:0.
Thomas Gräf
11:10 Uhr
3 min.
Drei Wege, um an einen Arzttermin zu kommen
Die Suche nach einem freien Arzttermin gestaltet sich oft schwierig: Besetztzeichen und lange Wartezeiten sind keine Seltenheit.
Das Knie zwickt, aber Sie haben noch keinen Orthopäden - und auch keine Lust, diverse Praxen abzutelefonieren? Es gibt noch andere Wege zum Arzttermin. Ein Überblick.
21.12.2025
1 min.
Feuerwehr rückt mit acht Fahrzeugen aus: Das war der Grund für den Einsatz am Sonntag in Waldenburg
Die Feuerwehr war in der Thomas-Müntzer-Siedlung in Waldenburg im Einsatz.
Aufregung am Vormittag in der Thomas-Müntzer-Siedlung: Am einstündigen Einsatz waren 49 Feuerwehrleute aus Waldenburg und Glauchau beteiligt.
Holger Frenzel
Mehr Artikel