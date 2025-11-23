Fußball-Sachsenklasse: Merkur Oelsnitz gewinnt Vogtlandderby gegen BSV Irfersgrün ohne Mühe

3:0 (2:0) hieß es am Samstag für die Heimmannschaft, die mit dem Erfolg auf Platz 2 vorrückt. Die Gäste vom BSV sind weiterhin Schlusslicht der Staffel.

Drei Tage nach dem 4:2-Sieg gegen den als Tabellenzweiten angereisten Fortschritt Lichtenstein hat Merkur Oelsnitz am Samstag in der Fußball-Sachsenklasse mit einem souveränen, aber glanzlosen 3:0 gegen den BSV Irfersgrün nachgelegt. Die Oelsnitzer haben sich damit vom Tabellenende – dort stand man nach Auftakt mit der 0:7-Heimniederlage...