Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Irfersgrüns Jonas Heyn (schwarzes Trikot) läuft zwar hier Merkurs Philipp Wilson davon, doch der BSV unterlag Merkur deutlich mit 0:3.
Irfersgrüns Jonas Heyn (schwarzes Trikot) läuft zwar hier Merkurs Philipp Wilson davon, doch der BSV unterlag Merkur deutlich mit 0:3. Bild: Johannes Schmidt
Irfersgrüns Jonas Heyn (schwarzes Trikot) läuft zwar hier Merkurs Philipp Wilson davon, doch der BSV unterlag Merkur deutlich mit 0:3.
Irfersgrüns Jonas Heyn (schwarzes Trikot) läuft zwar hier Merkurs Philipp Wilson davon, doch der BSV unterlag Merkur deutlich mit 0:3. Bild: Johannes Schmidt
Oberes Vogtland
Fußball-Sachsenklasse: Merkur Oelsnitz gewinnt Vogtlandderby gegen BSV Irfersgrün ohne Mühe
Von Steffen Windisch
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

3:0 (2:0) hieß es am Samstag für die Heimmannschaft, die mit dem Erfolg auf Platz 2 vorrückt. Die Gäste vom BSV sind weiterhin Schlusslicht der Staffel.

Drei Tage nach dem 4:2-Sieg gegen den als Tabellenzweiten angereisten Fortschritt Lichtenstein hat Merkur Oelsnitz am Samstag in der Fußball-Sachsenklasse mit einem souveränen, aber glanzlosen 3:0 gegen den BSV Irfersgrün nachgelegt. Die Oelsnitzer haben sich damit vom Tabellenende – dort stand man nach Auftakt mit der 0:7-Heimniederlage...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
19.11.2025
3 min.
Fußball: Weltklasseparade in letzter Minute sichert Merkur Oelsnitz den Sieg
Die Oelsnitzer Carlos Ebenhöch, Torschütze Manolo Pieschel und Luis Weiland (von links) bejubeln den Treffer zur 3:2-Führung.
Aus einem 0:2-Rückstand haben die Oelsnitzer im Nachholspiel der Sachsenklasse am Feiertag noch einen 4:2-Sieg gemacht, der sie auf Platz 4 bringt. Ein eingewechselter Spieler traf dabei doppelt.
Thomas Gräf
09:05 Uhr
3 min.
Bibbern im Erzgebirge: Minus 22 Grad Celsius Sonntagfrüh im kältesten Ort Deutschlands
 9 Bilder
Mit einem Kälterekord für ganz Deutschland meldet sich das Erzgebirge.
Die erste Rekordmeldung aus der Kältekammer des Erzgebirges kommt dieses Jahr doch recht früh. Mit Temperaturen von verbreitet minus 5 bis minus 10 Grad Celsius hat Deutschland eine bitterkalte Nacht hinter sich.
André März
10.11.2025
3 min.
Trotz bösem Foul am Vortag: Der Jüngste entscheidet das Spiel für Merkur Oelsnitz
Merkurs Luis Weiland (rechts) erzielte die 1:0-Führung.
Mit 2:0 haben die Männer von Trainer Kenny Häußler am Sonntag in der Fußball-Sachsenklasse den FC Stollberg besiegt und bleiben Tabellenfünfter. Ein 17-Jähriger erzielte dabei seinen ersten Punktspieltreffer im heimischen Stadion.
Thomas Gräf
24.11.2025
2 min.
Rubio macht Hoffnung auf überarbeiteten Friedensplan
Die Ukraine könnte US-Außenminister Marco Rubio zufolge mehr Bedenkzeit bekommen.
Überraschend positiv zeigt sich US-Außenminister Marco Rubio nach Konsultationen mit Vertretern der Ukraine in Genf. Wie ist der jetzige Stand der Ukraine-Gespräche?
15:00 Uhr
2 min.
Zug aus Tschechien im Erzgebirge entgleist - Triebwagen landet am Bahnhof mit der Nase im Dreck
 5 Bilder
Ein Zug aus Tschechien ist am Samstag in Johanngeorgenstadt auf das falsche Gleis gefahren.
Am Samstag ist ein Zug der tschechischen Bahn in Johanngeorgenstadt auf ein Anstellgleis geraten und schließlich entgleist. Die Bergung war schwierig.
Beate Kindt-Matuschek
24.11.2025
3 min.
Vertrauter Dodiks gewinnt Wahl in serbischem Teil Bosniens
Sinisa Karan ist ein Vertrauter des bisherigen Präsidenten Milorad Dodik.
Karan wird neuer Präsident der ethnisch vorwiegend serbischen Republika Srpska. Er ist ein Vertrauter von Ex-Präsident Dodik. Dieser war wegen seiner separatistischen Politik abgesetzt worden.
Mehr Artikel