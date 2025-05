Fußball-Sachsenklasse: Merkur Oelsnitz kann Gegner Reichenbrand nur schwer einschätzen

Das Hinspiel hatten die Sperken mit 1:3 verloren. Am Sonntag können sie sich nun dafür revanchieren.

Auf dem achten Tabellenplatz geht am Sonntag die Reise für Merkur Oelsnitz in der Fußball-Sachsenklasse zum SV Eiche Reichenbrand (Rang 4). Die Rand-Chemnitzer haben am letzten Sonntag mit einer 1:4-Niederlage in Lichtenstein einen herben Dämpfer kassiert, ihr Rückstand auf Tabellenführer Tanne Thalheim beträgt bereits vier Punkte. Für...