Fußball-Sachsenklasse: Merkur Oelsnitz kassiert Ausgleich in vierter Nachspielminute

Der SV Merkur Oelsnitz hat am 19. Spieltag in der Fußball-Sachsenklasse nach dem 2:0-Erfolg im Hinspiel nun im Rückkampf in Freiberg beim 3:3 einen Punkt gewonnen. Oder aber dem Spielverlauf nach zwei verloren, denn Merkur hatte bis in die vierte Nachspielminute mit 3:2 geführt. Oelsnitz verbleibt damit mit 27 Zählern auf Tabellenplatz 10, die...