Fußball-Sachsenklasse: Merkur Oelsnitz siegt nach 0:2-Rückstand gegen den FC Stollberg und landet im Tabellenmittelfeld

Es hätten definitiv mehr Treffer für die Obervogtländer sein können, die außerdem wieder die Anfangsphase verschliefen. Der Sieg ist trotzdem wichtig, genau so wie die gezeigte Moral am Ende.

Der SV Merkur Oelsnitz hat am 20. Spieltag in der Fußball-Sachsenklasse aus Stollberg alle drei Punkte entführt und sich mit 30 Zählern auf Tabellenplatz 8 verbessert. Wie zuletzt in Freiberg verschliefen die Vogtländer die ersten 20 Minuten komplett und lagen nach einer Viertelstunde mit 0:2 zurück. Der Gastgeber hatte bereits nach vier...