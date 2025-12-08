Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Merkurs Tai Nguyen Tan (rechts) zieht hier am Zwickauer Pascal Hirschmann vorbei. Bild: Bernd Genßen
Merkurs Tai Nguyen Tan (rechts) zieht hier am Zwickauer Pascal Hirschmann vorbei. Bild: Bernd Genßen
Oberes Vogtland
Fußball-Sachsenklasse: Merkur Oelsnitz und Lok Zwickau im Sparmodus – Kaum Chancen, keine Tore
Von Thomas Gräf
Das Spitzenspiel der Staffel West zwischen dem Zweiten und dem Dritten enttäuschte. Auch wenn die Gäste aus Westsachsen einmal ins Tor trafen, hieß es am Ende 0:0.

Tore waren Fehlanzeige im abschließenden Sachsenklasse-Punktspiel des Jahres 2025: 0:0 hieß es zwischen dem Tabellenzweiten Merkur Oelsnitz und dem Dritten ESV Lok Zwickau. Dass die Begegnung das Topspiel der Staffel sein sollte, konnte sie zu keiner Zeit nachweisen. Immerhin blieben beide Mannschaften am Sonntag ungeschlagen. Während Merkur...
