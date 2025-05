Fußball-Sachsenklasse: Merkur Oelsnitz vor Sachsenklasse-Debüt in Mittweida und was die Zahl 7 damit zu tun hat

Erstmals in die Spielklasse gastieren die Vogtländer am Samstag bei Germania. Gutes Vorzeichen: Das Hinspiel gewannen die Kicker von Trainer Kenny Häußler mit 4:2.

Wenn die Fußballer des SV Merkur Oelsnitz am Samstag um 14 Uhr erstmals – zumindest in der Sachsen- beziehungsweise -Landesklasse – beim SV Germania Mittweida antreten, dann hat eine Zahl gleich in mehrfacher Hinsicht eine besondere Bedeutung. Denn sieben Spieltage vor Saisonende hat der auf Tabellenplatz 7 liegende SV Merkur sieben Punkte...