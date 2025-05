Fußball-Sachsenklasse: Merkurs Gegner hat nur eines von bisher 25 Spielen gewonnen

Bereits am Samstag um 15 Uhr gastieren die Oelsnitzer beim Vorletzten Frankenberg. Unterschätzen sollte man den SV Barkas trotzdem nicht...

Merkur Oelsnitz hat sich in der Fußball-Sachsenklasse nach dem 4:0-Derbysieg gegen Syrau vor den letzten fünf Saisonspielen mit Tabellenplatz 5 in eine gute Ausgangsposition gebracht. Beim Tabellenvorletzten Barkas Frankenberg zählen am Samstag für das Team von Coach Kenny Häußler nur drei Punkte. Alles andere wäre nach dem Saisonverlauf...